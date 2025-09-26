A qualche giorno dalla cerimonia di Parigi dove Ousmane Dembélé è stato insignito del riconoscimento, è stata svelata da France Football la graduatoria finale comprensiva di punti del Pallone d'Oro 2025, con i voti ricevuti dai 30 aspiranti vincitori. Dalla graduatoria emerge che Lautaro Martinez, ventesimo classificato, ha ottenuto 37 punti, mentre venti ne ha ricevuti Denzel Dumfries, altro rappresentante dell'Inter tra i candidati. Per la cronaca, l'attaccante del Paris Saint-Germain ha vinto con 1.380 punti, staccando nettamente Lamine Yamal del Barcellona, secondo con 1.059.

Ecco la graduatoria completa dei primi 30:

1. Ousmane Dembélé (PSG), 1.380 punti.

2. Lamine Yamal (FC Barcelona), 1.059 punti.

3. Vitinha (PSG), 703 punti.

4. Mohamed Salah (Liverpool), 657 punti.

5. Raphinha (FC Barcelona), 620 punti.

6. Achraf Hakimi (PSG), 484 punti.

7. Kylian Mbappé (Real Madrid), 378 punti.

8. Cole Palmer (Chelsea), 211 punti.

9. Gianluigi Donnarumma (PSG), 172 punti.

10. Nuno Mendes (PSG), 171 punti.

11. Pedri (FC Barcelona), 124 punti.

12. Khvitcha Kvaratskhelia (PSG), 123 punti.

13. Harry Kane (Bayern Monaco), 112 punti.

14. Désiré Doué (PSG), 74 punti.

15. Viktor Gyökeres (Sporting Lisbona), 56 punti.

16. Vinicius Jr. (Real Madrid), 51 punti.

17. Robert Lewandowski (FC Barcelona), 49 punti.

18. Scott McTominay (Napoli), 45 punti.

19. Joao Neves (PSG), 40 punti.

20. Lautaro Martinez (Inter), 37 punti.

21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), 25 punti.

22. Alexis Mac Allister (Liverpool), 21 punti.

23. Jude Bellingham (Real Madrid), 21 punti.

24. Fabian Ruiz (PSG), 20 punti.

25. Denzel Dumfries (Inter), 20 punti.

26. Erling Haaland (Manchester City), 18 punti.

27. Declan Rice (Arsenal), 13 punti.

28. Virgil Van Dijk (Liverpool), 7 punti.

29. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), 5 punti.

30. Michael Olise (Bayern Monaco), 4 punti.