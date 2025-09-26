"Domani si lotta. Insieme". Così il Cagliari, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha caricato l'ambiente rossoblu in vista della sfida di domani sera contro l'Inter. Il tifo organizzato è chiamato a raccolta per l'appuntamento contro i nerazzurri di Chivu. Tanti i tifosi sardi che nei commenti si dicono pronti e carichi alla partita dell'Unipol Domus.