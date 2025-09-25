L'Inter arriva a Cagliari forte di un bilancio a senso unico negli scontri diretti recenti: spulciando il libro delle statistiche, si nota che i nerazzurri vincono in Sardegna da cinque stagioni consecutive, senza subire gol da 216 minuti. L'ultima gioia rossoblu porta la firma di Charalampos Lykogiannis al 54esimo di Cagliari-Inter 1-3 del maggio 2022. Guardando le reti all'attivo, i nerazzurri timbrano in casa degli isolani da dieci gare ufficiali, con un bilancio di 25 centri in totale. L'ultima partita senza reti nerazzurre è quella giocata sul neutro del "Nereo Rocco" di Trieste il 14 aprile 2013, terminata 2-0 per i padroni di casa.

Tra le mura amiche, i sardi non battono i milanesi addirittura dal 1° marzo 2019, 2-1: autogol di Ivan Perisic, pareggio di Lautaro Martinez e gol decisivo di Leonardo Pavoletti. 

Sezione: Stats / Data: Gio 25 settembre 2025 alle 22:43
Autore: Mattia Zangari
