Massimo Bonanni, intervenuto su TMW Radio, ha parlato della Serie A, partendo dal Milan: "I risultati stanno ampiamente dalla sua parte. Anche in coppa ha giocato una discreta partita contro il Lecce. In questo momento stanno facendo bene e hanno ritrovato serenità, oltre che un'identità improntata da parte dell'allenatore. Può rientrare nella lotta per la Champions League insieme alla Juventus e alla Roma, mentre Inter e Napoli sono avanti".