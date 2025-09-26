Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei 26 giocatori convocati per la gara di domani, ore 20:45 alla Unipol Domus, contro l’Inter di Cristian Chivu, valevole per la 5a giornata del campionato di Serie A. Come annunciato dallo stesso tecnico, sono fuori dai giochi sia Gabriele Zappa sia Zito Luvumbo.

Di seguito l'elenco completo: