Complice le due sconfitte accusate con Udinese e Juve, l'Inter si presenterà all'Unipol Domus con solo sei punti in classifica, uno in meno del Cagliari che ha un bilancio di due vittorie e un pari, oltre al ko col Napoli. Era dalla stagione 2011/12 che i sardi non affrontavano i nerazzurri precedendoli in graduatoria: in quella occasione, la partita si chiuse 2-1 con i gol di Thiago Motta e Philippe Coutinho per la Beneamata; di Joaquín Larrivey la rete degli isolani.