Dopo le cadute contro Milan e Atlético Madrid, l’Inter di Cristian Chivu riparte da Pisa con un successo prezioso: il 2-0 firmato dalla doppietta di Lautaro Martínez restituisce fiducia e punti ai nerazzurri. Ai microfoni di Sky Sport, Michele Padovano ha offerto la sua lettura del momento interista.

“Cinque sconfitte sono tante per una squadra di questo livello,” ha osservato l’ex attaccante, “ma l’Inter continua sempre a proporre la sua prestazione. Questo, alla lunga, le permetterà di ritrovare equilibrio e mettere in fila una serie di vittorie, restando competitiva su tutti i fronti".

Nonostante i risultati altalenanti, per Padovano il valore assoluto della rosa non è in discussione: “In campionato l’Inter è la squadra più attrezzata e la più forte di tutte. Su questo non si può discutere".