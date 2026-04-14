Ieri, al Sinigaglia di Como, grazie alla splendida pennellata per la zampata di Marcus Thuram che è valsa il momentaneo 1-2 dell'Inter, Nicolò Barella ha allungato il suo periodo di grande ispirazione a quattro giornate consecutive di campionato, nelle quali ha trovato un gol o un assist. Se con la Roma aveva segnato il punto del definitivo 5-2, con Atalanta e Fiorentina aveva sfornato assist per le reti di Francesco Pio Esposito. Dopo quello di ieri, il centrocampista sardo ha messo a referto otto assist stagionali in campionato (il suo record è di 12 nel 21/22),