Il passaggio di Joao Cancelo all'Inter, qualora dovesse avvenire, comporterebbe contemporaneamente il trasferimento di uno tra Acerbi e De Vrij alla corte di Simone Inzaghi. Attendendo il sì del portoghese, però, ci sarebbe prima un altro incastro da dover chiudere.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, però, l'Al-Hilal avrebbe bisogno di concludere prima un'altra operazione. Escludendo Cancelo dalle liste, infatti, ha oggi otto stranieri, quanti se ne possono iscrivere per regolamento. Dovrà quindi cederne un altro prima di potersi assicurare uno dei due centrali interisti che Inzaghi vorrebbe avere con sé.  

