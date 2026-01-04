Francesco Acerbi o Stefan De Vrij. Uno dei due calciatori, qualora Joao Cancelo dovesse dire di sì all'Inter, lascerà i nerazzurri per accasarsi all'Al-Hilal. Come riporta il Corriere dello Sport, l'Inter risparmierebbe sull'ingaggio del centrale ceduto ai sauditi, ma poi avrebbe un "buco" in rosa nel reparto arretrato.

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, però, l'intenzione della dirigenza sarebbe quella di non agire ulteriormente sul mercato per arrivare a un difensore centrale. Questo, almeno, è quanto filtra dalle stanze di via della Liberazione. Più avanti si capirà se davvero sarà questa la volontà.