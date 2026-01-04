Il Bologna è atteso questa sera a San Siro per affrontare l'Inter e secondo il Corriere dello Sport lo farà con Ravaglia tra i pali, Heggem (un rientro) e Lucumi in difesa, Holm e Miranda esterni bassi, nettamente avanti rispetto a Zortea e Lykogiannis.

Tutto pronto per il ritorno in mezzo al campo di Ferguson, al suo fianco ballottaggio tra Moro e Pobega, col primo in vantaggio. Titolare sarà anche Odgaard come trequartista, ai lati ci saranno Orsolini e Cambiaghi in pole su Rowe. Il centravanti sarà Castro, che resta davanti a Dallinga e Immobile.