Grandi elogi per Chivu sul Corriere dello Sport, nelle pagelle di Inter-Bologna. L'allenatore si prende un 7,5 per la missione abbondantemente compiuta. Sommer fa invece da spettatore non pagante fino alla rete di Castro: voto 6. Benissimo la difesa, 7,5 a Bisseck che giganteggia su Cambiaghi, stesso voto ad Akanji (anche un assist per Thuram) e 7 a Bastoni, autore di una prestazione di alto livello.

Partita da 7 per Luis Henrique, all'ottava di fila da titolare, efficace anche in fase difensiva. In mezzo al campo 6,5 a Barella, all'ennesima prestazione generosa. Pagella da 7 per Calhanoglu, grazie alla sua regia sapiente, e 7,5 a Zielinski, la vera arma in più dell'Inter. Altro 7 per Dimarco, prudente ma non rinuncia ad aggredire. Sufficienti i due subentrati a centrocampo, Mkhitaryan e Sucic.

In attacco 7,5 a Thuram, il tacco che spacca in due il Bologna sull'1-0 si unisce al gol. Meglio ancora Lautaro, da 8, si fa trovare ovunque e oltre al gol firma anche un assist. 

Nel Bologna super Ravaglia da 7,5, poi tante insufficienze, anche per Castro (5,5) nonostante il gol.

Data: Lun 05 gennaio 2026 alle 09:24
Autore: FcInterNews Redazione
