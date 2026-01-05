Grandi elogi per Chivu sul Corriere dello Sport, nelle pagelle di Inter-Bologna. L'allenatore si prende un 7,5 per la missione abbondantemente compiuta. Sommer fa invece da spettatore non pagante fino alla rete di Castro: voto 6. Benissimo la difesa, 7,5 a Bisseck che giganteggia su Cambiaghi, stesso voto ad Akanji (anche un assist per Thuram) e 7 a Bastoni, autore di una prestazione di alto livello.
Partita da 7 per Luis Henrique, all'ottava di fila da titolare, efficace anche in fase difensiva. In mezzo al campo 6,5 a Barella, all'ennesima prestazione generosa. Pagella da 7 per Calhanoglu, grazie alla sua regia sapiente, e 7,5 a Zielinski, la vera arma in più dell'Inter. Altro 7 per Dimarco, prudente ma non rinuncia ad aggredire. Sufficienti i due subentrati a centrocampo, Mkhitaryan e Sucic.
In attacco 7,5 a Thuram, il tacco che spacca in due il Bologna sull'1-0 si unisce al gol. Meglio ancora Lautaro, da 8, si fa trovare ovunque e oltre al gol firma anche un assist.
Nel Bologna super Ravaglia da 7,5, poi tante insufficienze, anche per Castro (5,5) nonostante il gol.
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:51 Sky Sport - Frattesi-Galatasaray, possibile svolta: il giocatore ha aperto al trasferimento in Turchia
- 11:43 Stramaccioni esalta Chivu: "Ha un livello di preparazione delle partite altissimo. Ora gli manca uno step"
- 11:29 GdS - Neres lascia l'Olimpico in stampelle, oggi le novità verso l'Inter: il punto
- 11:15 Pagelle TS - Calhanoglu una sentenza dal corner. Thuram segna e si diverte
- 11:00 CdS - Frattesi ha in testa la Juventus, ma l'Inter non apre al prestito con diritto. E ora il Gala...
- 10:50 Olé - Carboni-Racing, a inizio settimana l'arrivo in Argentina. Poi si unirà al gruppo in Paraguay
- 10:40 Adani: "Lautaro-David, che differenza. C'è un aspetto su cui l'argentino non tradirà mai"
- 10:30 Zielinski alla Rai: "Parole su Inzaghi? Voglio chiarire. La vetta un bell'effetto, ma..."
- 10:20 Arriva il like 'galeotto': Akanji celebra la vittoria sul Bologna e Joao Cancelo apprezza
- 10:10 Zielinski a Sky Sport: "Chivu mi ha dato fiducia e libertà. Preferisco fare la mezzala però..."
- 10:00 Bergomi: "Forse la migliore Inter della stagione, grande gara. Anche se un difetto c'è"
- 09:52 CdS - Cancelo, "tagliare" Christensen non basta al Barcellona. E l'Inter dà una settimana al portoghese
- 09:45 Kolarov a Radio RAI: "Grande partita come a Riad. Ma qui c'è stata una differenza"
- 09:38 CdS - L'Inter non si riprende Asllani: tocca al Torino trovare una soluzione
- 09:31 Zielinski a SM: "Sto bene, non sento dolori e sono contento. Ora concentriamoci sul Parma"
- 09:24 Pagelle CdS - Premiato anche Luis Henrique: 7. Bisseck giganteggia su Cambiaghi
- 09:17 Bisseck a Radio RAI: "Se giochiamo sempre così, siamo forti. Ma parlare non basta"
- 09:10 CdS - Inter, è un 3-1 risicato. Il Bologna, spazzato via, si sveglia troppo tardi
- 08:56 GdS - Affaticamento ai flessori per Diouf: la situazione del francese verso Parma-Inter
- 08:42 GdS - Frattesi convinto dell'addio all'Inter: ecco cosa succede a centrocampo se parte l'azzurro. E per Cancelo...
- 08:28 Pagelle GdS - Zielinski fa sorgere una domanda. Lautaro straripante. C'è un solo insufficiente
- 08:14 GdS - La migliore Inter della stagione spazza via il tabù. I nerazzurri con un solo difetto
- 00:32 L'Inter all'Al Hilal: niente centrale se non arriva Joao Cancelo. Il portoghese vuole una risposta rapida
- 00:06 videoInter-Bologna 3-1, Tramontana: “Spettacolo a San Siro. Doveva finire 6-0. Lauti e Zielo i migliori”
- 00:00 E come direbbe l'avvocato Covelli...
- 23:51 videoInter-Bologna 3-1, il commento da San Siro: “Stratosferici, la più bella della stagione”
- 23:50 Inter-Bologna, la moviola: Guida impreciso a tratti nel controllo dei singoli episodi. Meglio nel secondo tempo
- 23:47 Kolarov in conferenza: "Nel girone di ritorno sarà un altro campionato. Voto a Lautaro? Non faccio il giornalista"
- 23:40 Bologna, Italiano in conferenza: "Inter superlativa, ci ha sovrastato tecnicamente. È stata anche aiutata dalla nostra non partita"
- 23:39 Kolarov a ITV: "Sui calci piazzati il merito è di Palombo, complimenti a lui. Chivu senza voce? Va bene così"
- 23:32 Chivu senza voce, parla Kolarov: "Cristian urla più di Inzaghi. Lautaro non sbaglia nemmeno in allenamento"
- 23:22 Bologna, Italiano a DAZN: "Prestazione sotto tono, è venuta fuori tutta la qualità dell'Inter"
- 23:21 Lavelli a ITV: "Da interista mi sono goduto al massimo San Siro. Vi racconto cosa mi ha detto Chivu"
- 23:17 Bologna, Castro in conferenza: "Lautaro è fortissimo. Inter? Se non vai a duemila all'ora, non è facile"
- 23:16 Lautaro Player of the Match: "Piano partita riuscito alla grande. Thuram meritava il gol, ha lavorato tanto"
- 23:15 Bisseck in conferenza: "Io, Akanji e Bastoni siamo giocatori di livello. L'Inter è molto forte, se gioca come ha fatto oggi"
- 23:10 Zielinski a DAZN: "Sto bene, contento di aver dato il mio contributo"
- 23:09 Bologna, Castro a DAZN: "Non abbiamo fatto la partita che avremmo voluto, ora pensiamo a mercoledì"
- 23:08 Bisseck a ITV: "Siamo forti e lo sappiamo, ma non dobbiamo mai sottovalutare nessun avversario"
- 23:02 Bisseck a DAZN: "Grande partita, peccato il gol preso". Poi scherza su Lautaro: "Gli argentini sono un po' strani..."
- 22:49 Inter-Bologna, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:48 Bologna non è più una regola. L'Inter apre il 2026 maltrattando i rossoblu, un 3-1 che vale il ritorno in vetta
- 22:47 Inter-Bologna, le pagelle - Lautaro tuttofare, Thuram ondivago. Luis Henrique costante
- 22:43 Inter-Bologna, Fischio Finale - Chivu 'smentisce' Carboni. E il gol di Thuram è un monito per il futuro
- 21:52 Bisseck all'intervallo: "Dobbiamo continuare così e cercare di chiuderla"
- 21:44 Inter-Bologna, i tifosi nerazzurri in massa al Meazza: quasi 75 mila presenze
- 20:28 Buruk, all. Galatasaray: "Frattesi prezioso ma non abbiamo parlato con lui. Non cerchiamo quel profilo"
- 20:22 Marotta: "Cancelo, Frattesi, Asllani: dico tutto. Va sistemata la corsia destra, valuteremo anche uno scambio"
- 20:12 Bologna, Di Vaio: "Rowe è in un momento di possibile svolta, se gli attaccanti giocano bene gira tutta la squadra"
- 19:57 Si rilancia il Torino al Bentegodi: Verona battuto (con un tris) e ultimo con Fiorentina e Pisa
- 19:47 Lautaro a DAZN: "Servirà una grandissima gara. Thuram non segna? A Bergamo lo ha fatto, però..."
- 19:42 Lautaro a ITV: "Dobbiamo affrontare il Bologna con qualità e il giusto atteggiamento"
- 19:42 Bologna, Lykogiannis a DAZN: "Siamo scomodi per chiunque, stasera vogliamo fare risultato"
- 19:27 Giordano: "Napoli e Inter due potenze: ecco chi vedo avanti nella corsa scudetto"
- 19:13 Brocchi: "Frattesi ha la passione, cosa che ammiro in un calciatore. Mi rivedo in lui"
- 18:59 Cosmi: "Giusto che Frattesi vada altrove a giocare. Però il Galatasaray mi lascia perplesso"
- 18:44 UFFICIALE - Salvatore Esposito passa alla Samp: arriva dallo Spezia in prestito con obbligo di riscatto
- 18:30 Maxime Lopez: "Amo la Serie A, il mio rammarico è non aver mai giocato in una big come Inter, Juve o Milan"
- 18:15 fcinAtubolu cambia agente: discorsi con l'Inter destinati a intensificarsi
- 18:02 Lazio, Sarri: "Il Napoli è la squadra più forte del campionato, ma noi gli abbiamo facilitato il compito"
- 17:46 Verona, Sogliano: "Giovane via a gennaio? Deciderà la proprietà. Siamo abituati a fare sacrifici economici"
- 17:33 Inter U23-Novara, le pagelle - Re Cecconi migliore in campo, lampi di Kamaté nella ripresa
- 17:31 Torino, Petrachi: "Ci aspettiamo molto di più da Asllani, deve dimostrare di essere un titolare. Il mercato..."
- 17:19 Moretto: "Mlacic, Inter sempre in corsa. Anche il Barcellona ha preso informazioni"
- 17:04 Colpo di coda di Kean: la Fiorentina batte la Cremonese al fotofinish, inizia bene il 2026 dei viola
- 17:03 Vecchi in conferenza: "Gara dominata, c'è il rammarico di non averla vinta. Abbiamo tanti ragazzi bravi"
- 16:50 TyC Sports - Valentin Carboni, vince la volontà del Racing: il prestito durerà per tutto il 2026
- 16:35 Inter U23 e Novara non si fanno male: finisce 0-0 a Monza, nonostante la buona prova dei nerazzurri
- 16:35 Napoli, Spinazzola: "Dobbiamo onorare lo scudetto fino alla fine". Poi il paragone con l'Inter dell'anno scorso
- 16:22 Victor Becali: "Sono contento per Chivu, il primo posto dell'Inter in classifica è merito suo"