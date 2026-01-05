Prova di forza dell'Inter che spazza via il tabù Bologna e permette all'Inter di cominciare il 2026 nel migliore dei modi. Unica increspatura, la rete subita da Castro nel finale. I tre gol segnati sono un bottino risicato rispetto alle occasioni create.

L'obiettivo ora diventa quello di fare bottino pieno contro il Parma per arrivare al meglio allo scontro diretto di domenica contro il Napoli. Quello dei nerazzurri è stato da subito un monologo, interrotto nel primo tempo da un po' di nervosismo per un mancato fischio su Thuram dopo il quale Rowe ha proseguito l'azione, andando anche al tiro.

Il gol del vantaggio interista è emblematico della qualità nerazzurra e il dominio nerazzurro è durato fino al gol di Castro, quando il Bologna si è un po' svegliato. Troppo tardi.