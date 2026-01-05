Kristian Asllani non tornerà alla base. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, infatti, al di là dell'insoddisfazione del Torino non c'è volontà da parte dell'Inter di riprendere il giocatore albanese. Tocca quindi al club granata, eventualmente, preoccuparsi di trovar euna sistemazione al regista acquistato in prestito.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 05 gennaio 2026 alle 09:38
Autore: FcInterNews Redazione
