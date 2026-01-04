L'Inter ha apparecchiato tutto per il ritorno di Joao Cancelo. Accordo con l'Al-Hilal per il pagamento dell'ingaggio (3,5-4 milioni sui 9 che restano fino al termine della stagione) e prestito secco, con il contemporaneo passaggio (medesima formula) di uno tra Acerbi e De Vrij alla corte di Inzaghi. Ma per quel che riguarda l'olandese la novità è che i sauditi offrirebbero 18 mesi di contratto e non i 6 prospettati all'azzurro.

Manca però, come noto, il sì finale di Cancelo. Il portoghese aspetta il Barcellona, la cui priorità adesso è però un difensore centrale, dopo l'infortunio di Christensen. L'Inter, in ogni caso, non aspetterà oltre metà della prossima settimana.