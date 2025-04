Il lavoro della Procura di Roma sul caso plusvalenze del Napoli potrebbe portare nuovi guai per i partenopei. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, infatti, qualora emergessero dati nuovi la Procura Figc potrebbe richiedere la revocazione del processo sportivo già effettuato tre anni fa.

La Procura indaga infatti su alcune operazioni: Manolas-Diawara con la Roma, Osimhen dal Lille nella trattativa in cui c'erano Karnezis, Liguori, Manzi e Palmieri, ragazzi pressoché sconosciuti che sono però valsi 20 milioni di euro. C'è il precedente della Juve, prosciolta dalla Procura federale nel primo processo e poi penalizzata di dieci punti nel secondo.

La differenza tra Juve e Napoli è che ai bianconeri fu contestato un sistema di plusvalenze e sostanzialmente non c'è lo stesso riscontro per i partenopei, ma in ballo c'è l'operazione Osimhen che ha spostato eccome gli equilibri in campo. Se il procuratore Chinè rileverà fatti nuovi, il Napoli tornerà a processo e le sanzioni potrebbero variare dalla semplice ammenda alla penalizzazione in classifica, già nella stagione in corso qualora il primo grado si celebrasse entro il 30 giugno. E (secondo il quotidiano) i termini, considerato che mancano tre mesi, ci sono tutti.