La presenza di Luciano Spalletti in tribuna al Meazza rilancia il dibattito sulla presenza di Francesco Acerbi in nazionale in vista dei prossimi impegni, in particolare quello contro la Norvegia di Haaland il prossimo 6 giugno.

Ieri il centrale nerazzurro, si legge su Tuttosport, ha fatto vedere al ct un Acerbi nel solito formato. Spalletti sembra voler tirare dritto, ma giugno è ancora lontano. Non sono da escludere, però, contatti tra i due. Da quando il nerazzurro si è infortunato alla vigilia degli ultimi Europei, non è stato più convocato per ragioni di età.