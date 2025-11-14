Dopo De Bruyne e Lukaku, un altro lunghissimo stop in casa Napoli. Come conferma la Gazzetta dello Sport, Anguissa dovrà stare fermo ai box per 2-3 mesi dopo aver rimediato in nazionale una "lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra", come recita il bollettino medico diramato ieri dal club partenopeo a seguito degli esami strumentali.

Anguissa deve salutare la Coppa d’Africa e salterà con il Napoli le prossime 18-20 partite tra campionato e coppe varie. In vista dell'Atalanta, inoltre, andranno verificate le disponibilità di Spinazzola, che sta meglio, e di Gilmour.