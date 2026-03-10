Cristian Chivu deve tornare a fare lo psicologo, come si legge oggi su Tuttosport. La situazione non è grave come l'estate scorsa, dopo il 5-0 patito dal Paris Saint-Germain, ma domenica sera in spogliatoio c'era il timore che potesse farsi sentire il contraccolpo psicologico dopo la sconfitta nel derby.

Ora l'Inter avrà però una settimana per prepararsi alla sfida con l'Atalanta e può riordinare le idee. Sicuramente stanno pesando anche gli infortuni e ieri si è di nuovo fermato anche Calhanoglu. in compenso sabato dovrebbero tornare Bastoni e Thuram.

Un ultimo dato è motivo di riflessione in casa Inter: domenica è arrivata l'undicesima sconfitta stagionale, contro otto totali dell'anno scorso. Sarà sicuramente oggetto di riflessione in sede di campagna acquisti-cessioni.