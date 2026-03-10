Federico La Penna dovrebbe tornare ad arbitrare una gara di Serie A nel prossimo turno, dopo averne dirette due in Serie B. Questa è la notizia data oggi dalla Gazzetta dello Sport

Il direttore di gara è stato infatti "fermato" dal designatore Rocchi, almeno per quel che riguarda la massima serie, dopo il contatto Kalulu-Bastoni giudicato con la seconda ammonizione data al difensore bianconero nell'ultimo Inter-Juventus.

