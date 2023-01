Due punti persi e due centrocampisti da valutare in vista dei prossimi impegni: serata nera per l'Inter. "Sia Hakan Calhanoglu sia Nicolò Barella sono dovuti uscire dal campo prima del previsto, doloranti - riferisce la Gazzetta dello Sport -. Per quanto riguarda il centrocampista e capitano della nazionale turca, quest’anno in campo in 16 partite di Serie A con due gol realizzati e quattro assist sul proprio conto, si tratterebbe di un affaticamento muscolare che difficilmente gli permetterà di essere in campo dopodomani sera al Meazza contro gli emiliani.