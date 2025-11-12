Solo l'Inter tiene il passo nel doppio impegno, le altre italiane non ce la fanno. La Gazzetta dello Sport sottolinea il percorso della squadra di Chivu, capace di essere in vetta sia in Italia che in Europa, a differenza di Juve, Napoli, Atalanta e Roma in particolare.

"Se fosse per l’ultima giornata nessuno avrebbe il minimo dubbio: scudetto all’Inter, unica contendente la Roma. Dimenticando che poco prima i nerazzurri avevano faticato con il Kairat in Champions, tanto che Chivu aveva alzato i toni, e in campionato erano usciti vincenti senza gloria da Verona. E la Roma? Prima in campionato, ma due ko all’Olimpico (Lilla e Viktoria) a complicare l’Europa League. Due partite a settimana, preparazioni soffocate dal calendario, ritmo impossibile da mantenere tutta la stagione. Non succede soltanto in Italia. Real e Barça ogni tanto perdono colpi, il Psg non ha il solito distacco abissale, solo l’Arsenal sa stare in alto in Premier, l’eccezione è il Bayern che ne ha vinte sedici su diciassette. Da noi solo l’Inter oggi è ai vertici in due tornei. L’Inter oggi è la più “squadra”", sottolinea la rosea.

"Favorita d’obbligo a inizio stagione, ma meno di prima perché lo scudetto è sulla maglia del Napoli, la botta di Monaco non è “biodegradabile” e Chivu un’incognita - si legge -. Apriti cielo dopo i due ko con Udinese e Juve, ma lì è nata la nuova Inter. Chivu creativo e pragmatico ha abbandonato i propositi rivoluzionari: rispetto a Inzaghi ora c’è più verticalità e velocità di giropalla, ma soprattutto ci sono Esposito e Bonny. Prima in campionato e anche in Champions (terza per i gol), l’Inter non s’è più fermata se si esclude l’1-3 con il Napoli, altro segnale dell’illeggibilità della stagione. Il calendario di Champions contro rivali abbordabili ha fatto il resto, ora la striscia terribile: un mese per un quadro credibile dell’Inter che in Italia sembra la meglio attrezzata per vincere".