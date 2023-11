È già l'Inter di Yann Sommer. E così Onana è solo uno sbiadito ricordo. La migliore difesa del campionato sta facendo un figurone anche grazie al portiere svizzero, sempre preciso nelle rare occasioni in cui è stato fin qui chiamato in causa, sia in Italia che in Europa. A parte l'errore su Bajrami, per il resto l'ex Bayern si sta confermando un estremo difensore solido, di esperienza e affidabilità come sottolinea il Corriere dello Sport.

Nessuna pressione, nessun disorientamento per il trasferimento in un nuovo calcio. Anzi: Sommer sta dando quel qualcosa in più che tutti si auguravano all'Inter. Come spiega il giornale, l'ultimo intervento decisivo risale al match con la Roma. Una partita dominata, ma che rischiava di essere compromessa dalla testata di Cristante: lo svizzero ha chiuso la porta con un tuffo plastico. Importanti - come ricorda il CdS - anche le parate con Real Sociedad (Oyarzabal), Benfica (Aursnes) e Salisburgo (Gloukh) in Champions. Ora testa all'Atalanta.