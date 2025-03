Peserà e non poco l'assenza prolungata di Zielinski, out secondo il Corsport tra i 45 e i 60 giorni. Quantomeno, Inzaghi guarda con fiducia alla sosta che consentirà di recuperare gli altri che in questo momento affollano l'infermeria.

Alla ripresa dopo la sosta, con i rientri di Zalewski, Dimarco e Darmian, si esaurirà l’emergenza sulle corsie esterne - si legge -. L’auspicio, allora, è che non si sposti a centrocampo, visto che, spesso e volentieri, durante l’annata gli infortuni si sono concentrati in un unico settore.