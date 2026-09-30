«È stata un'emozione indescrivibile, non solo per me, ma per tutta la mia famiglia». Così Salvatore Esposito, fratello di Sebastiano e Francesco Pio, racconta alla Gazzetta dello Sport le sensazioni vissute durante Turchia-Italia, coi due attaccanti in campo assieme dal 1'.
«Sono felice per entrambi, ma in particolare per Sebastiano, che ormai fa parte della Nazionale, anche se non aveva ancora esordito. Devo dire che è un grande orgoglio condiviso da tutti quanti noi, perché giocare con l'Italia è semplicemente qualcosa di unico, una soddisfazione grandissima - racconta alla rosea - Devo dire che quando giocano i miei fratelli io sono piuttosto scaramantico, per cui la tradizione prevede che segua le gare senza altre persone vicino. È tutto il contrario di quel che accade quando devo giocare io, perché in quel caso mi avvicino alla partita in modo opposto, nella più totale serenità».
Salvatore Esposito racconta poi la telefonata successiva alla partita come «momenti molto toccanti, direi commoventi. Per me è stata una serata fantastica. Papà e mamma? Ho parlato al telefono anche con loro, noi ci sentiamo sempre dopo le partite. Facevamo fatica a contenere l'emozione, sono stati momenti che rimarranno dentro di noi per sempre. Pio e Sebastiano ancora in nazionale? Sono fiducioso per il loro futuro azzurro. Hanno una grande fortuna, fra l'altro: quella di avere un commissario tecnico come Mancini che non ha certo paura di far giocare i ragazzi, se lo meritano, anche perché grazie a quella che è stata la sua carriera sa riconoscere subito il talento».
Autore: Antonio Di Chiara
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