Questa sera, nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club, l'Inter è obbligata a vincere contro l'Urawa Reds per non complicare la corsa verso gli ottavi di finale. Anche il Corriere dello Sport conferma la possibile novità di modulo, complice anche un attacco ridotto ai minimi termini che lascia 'solo' capitan Lautaro: il quotidiano romano parla di ipotesi come il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1.

La notizia positiva è il recupero di Pio Esposito, ma saranno ancora fuori gli infortunati Calhanoglu, Bisseck, Zielinski, Dumfries, Frattesi e Thuram. ai quali si aggiunge Taremi, ancora bloccato in Iran a causa della guerra.