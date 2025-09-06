L'edizione odierna di TuttoSport si concentra ovviamente sul successo della nazionale italiana contro l'Estonia. Nelle valutazioni del quotidiano torinese troviamo un 6,5 per Bastoni e Dimarco, sufficienza per Barella: "Funziona l'attacco, sono tutti tra i migliori in campo", evidenzia il giornale. Nello specifico su Dimarco: "Impegna Hein in più di un'occasione".

Sezione: Pagelle / Data: Sab 06 settembre 2025 alle 09:54
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print