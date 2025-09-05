Intervistato da Sky Sport per commentare la prima parte di stagione, Marco Baroni si sofferma ad analizzare il nuovo centrocampo del Torino che in questa annata vede tra i nuovi innesti anche Krjstian Asllani: "Anjorin ha grande qualità, sta trovando la condizione migliore e sono certo che farà bene. Asllani ha grande qualità in mezzo, darà i tempi alla squadra - dice con sicurezza il tecnico granata -. Poi c'è anche Ilkhan che ha caratteristiche simili ad Asllani, è giovane e rientra da un infortunio importante al crociato. Sta sempre meglio e siamo convinti che lo faremo crescere e trovare spazio. Quindi Gineitis che ha grande mobilità e mi piace, può lavorare sia in ampiezza che in profondità ed è bravo tecnicamente. Abbiamo un centrocampo omogeneo e con varie soluzioni".