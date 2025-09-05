Due gol in due partite (da subentrato) e un futuro con una nuova maglia. Il presente e il futuro di cui si parla sono di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che alla fine ha deciso di rimanere a Torino nonostante le voci di mercato e un - pesante - contratto in scadenza nel giugno del 2026: un dettaglio che non lascia indifferenti tanti top club che pensano di prenderlo a costo zero alla scadenza. E tra questi, stando a quanto risulta a Tuttosport, c'è anche l'Inter.

Il centravanti serbo "ha sempre ribadito lo stesso concetto: resto e segno - scrive il quotidiano torinese tra le sue pagine -. Non mi muovo e dimostro di valere questa maglia. Ho uno stipendio faraonico? Dimostrerò di meritarlo. Poi il futuro, nel bene o nel male, sarà una naturale conseguenza di ciò che farà vedere da adesso in poi in campo. Compresa la suggestione Inter: Beppe Marotta lo stima e ha una certa - storica - predilezione verso le operazioni a parametro zero. Per giugno può diventare un’opzione, ma è ancora tutto prematuro".