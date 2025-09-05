Ha impiegato poco tempo Kristjan Asllani per imporsi all'attenzione del Torino, la sua nuova squadra. A sottolineare l'impatto avuto in granata è il suo nuovo compagno di squadra Cyril Ngonge, che ai microfoni di Sky Sport afferma: "Anche se è arrivato da poco, mi ha stupito Asllani. Quando tocca la palla si vede subito che è un giocatore di di qualità, quindi direi Kristjan”.