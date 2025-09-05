Tornato in Italia dopo le esperienze con Roma e Inter, Edin Dzeko ha deciso di ripartire dalla Fiorentina. Parlando ai microfoni della FIFA in vista del percorso di qualificazione al prossimo Mondiale con la sua Bosnia, l'attaccante ha spiegato anche la scelta di sposare la Viola tornando brevemente anche sul suo passato: "Firenze è una città bellissima e qui mi sento bene. Anche nel calcio l’esperienza conta, e penso di poter ancora dare molto in campo", le parole del Cigno di Sarajevo.

Ha giocato con Roma, Inter e ora Fiorentina. Cosa rende così speciale la Serie A e quali sono le sue prime impressioni con la maglia viola?

"La Serie A è molto tattica, molto competitiva. Ogni partita è una battaglia, ed è questo a renderla speciale. Con la Fiorentina mi sono sentito accolto fin dal primo giorno e sono motivato a dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".