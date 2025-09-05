Ai microfoni di Radio Marte, Pierpaolo Marino ha espresso il suo parere sulla corsa per lo Scudetto: "Oltre a Napoli la lotta per i vertici della serie A sarà molto serrata e riguarderà le solite: Inter, Juve, Milan, Roma ed anche l’Atalanta. La sfida principale del Napoli sarà quella di fare strada in Champions, penso sia la stessa sfida che Antonio Conte vuole vincere non avendo fatto lunghissimi cammini in questa competizione".