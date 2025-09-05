Nel corso dell'intervista rilasciata quest'oggi a Sky Sport, il tecnico del Torino Marco Baroni è tornato sul difficile avvio di campionato dei granata, cominciato con un pesante 5-0 subito a San Siro per mano dell'Inter: "Dobbiamo lavorare prima di tutto sull'atteggiamento che in Serie A non si può assolutamente fallire. Quando di fronte hai una squadra come l'Inter non puoi permetterti di scendere in campo senza ferocia, si fanno figuracce".