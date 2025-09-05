Calhanoglu-Galatasaray, la telenovela continua. Non si placano i rumors sul futuro del centrocampista dell'Inter, oggi in ritiro proprio con la Nazionale turca. Secondo quanto riportato da Milliyet, Calhanoglu ha espresso il forte desiderio di trasferirsi al Galatasaray quest'estate, ma il trasferimento non è stato possibile, a differenza di Ilkay Gundogan.

"Ilkay lo chiamavo il mio amore d'infanzia e ha fatto enormi sacrifici. Ha lasciato il Manchester City nonostante avesse un contratto e condizioni favorevoli - le parole dei dirigenti riportate all'interno dell'articolo -. Il nostro club non ha pagato una quota di trasferimento; il trasferimento è stato effettuato a condizioni molto ragionevoli. Anche Hakan voleva venire, ma le condizioni non erano giuste. Potrebbe non succedere oggi, potrebbe succedere domani, ma Hakan verrà sicuramente al Galatasaray. Dovremmo osservare attentamente la crescita di İlkay e seguire il suo esempio. Dopo tutto, Hakan è un giocatore giovane. Rispettiamo e sosteniamo il suo desiderio di finire la carriera con la maglia del Galatasaray".