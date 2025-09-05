Questa sera, Francesco Pio Esposito potrebbe fare il suo debutto con la Nazionale maggiore nel match contro l'Estonia. Nel frattempo, Luca D'Angelo, suo ex allenatore allo Spezia, parla del rapporto con l'attaccante nerazzurro ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Il primo anno di Esposito sono arrivato il 15 novembre su questa panchina, la squadra aveva solo 10 punti. Dei tre gol stagionali, solo uno lo ha segnato con me. Per farvi capire. Ma onestamente si vedeva a occhio nudo che era un calciatore di grandissima prospettiva. Abbiamo lavorato con lui sia dal punto di vista fisico che mentale, tecnico e tattico. Gli va dato il grande merito di avere la qualità più importante, ovvero quella di voler sempre migliorare. Sembra una banalità, ma nella mia carriera ne ho visti di ragazzi che non ce l’avevano. Esposito nel lavoro è ineccepibile".

D'Angelo prosegue: "Dopo che aveva segnato un solo gol, e questa è un’interpretazione mia, personale, non ho guardato quanti ne avesse fatti. Per me in un attaccante conta la prestazione: Esposito è un giocatore totale, aveva sbagliato tantissimi gol ma questo significava che la porta la sentiva, che in area c’era. E poi a prescindere dalle reti, lui ti aiuta in tutto, in qualunque situazione per la squadra. Ci aiutava a pressare, a sporcare il gioco, a soli 18 anni. L’unico gol che ha segnato con me è stato quello per la salvezza, quindi significa che anche nelle partite complesse, lui c’è. Un conto è segnare sul 3-0, un altro è salvare una squadra". Un rapporto basato sulla fiducia e sul confronto: "Negli ultimi mesi abbiamo avuto diversi scontri. Non stava benissimo con il ginocchio, ma voleva sempre allenarsi e andarci sopra. È un ragazzo buonissimo ed educato, ma siamo andati allo scontro perché è nella sua indole voler giocare o allenarsi sempre. Invece in quel momento non doveva. Con gli altri mi viene facile quasi minacciarli fisicamente (scherza, ndr), ma con lui non potevo! Io sono corpulento eh… ma con lui facevo fatica, è enorme! Gliel’ho detto: ‘Sei l’unico che non posso minacciare fisicamente qui, quindi ascoltami!".