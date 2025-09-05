Le quote dell'Inter detenute da Beppe Marotta arrivano fino in Lussemburgo. E' quanto rivela Calcio e Finanza, dopo aver consultato i documenti dell’assemblea generale di OCM Luxembourg Sunshine, andata in scena lo scorso 13 agosto, nella quale è stata deliberata una nuova struttura societaria, oltre a un aumento di capitale.

Durante l'assemblea, scrivono i colleghi, sono state create cinque classi di azioni, quelle di classe A divise integralmente tra le quattro società che fanno riferimento al fondo californiano, mentre le altre tre categorie di azioni sono state assegnate al presidente nerazzurro tramite un Management Incentive Plan, un piano di incentivazione che solitamente si lega ai risultati.

In base a questo, la catena di controllo ora si presenta così: Oaktree detiene circa il 97,5% di OCM Sunshine e quindi di fatto dell’Inter, considerando che la catena di controllo del fondo la porta ad avere il 99,6% del club. Il presidente nerazzurro, invece, detiene circa il 2,5% di OCM Sunshine e di conseguenza dell'Inter.