Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di France Football della finale di Champions League persa malamente a Monaco di Baviera contro il Psg. L'intervista integrale sarà disponibile a partire da domani, sabato 6 settembre.

"Per cinque giorni non volevo parlare con nessuno, volevo parlare con i miei compagni ma non mi usciva nulla e non riuscivo a dire niente. Ero bloccato, ero angosciato e triste. In questi ultimi tre anni siamo arrivati a giocare due finali di Champions, abbiamo fatto un grandissimo campionato, un grandissimo cammin, nelle ultime partite però ci è sempre mancato qualcosa per poter raggiungere l’obiettivo principale che era la Champions".

"Sapevamo di affrontare una squadra difficile, una squadra tosta, una squadra che arrivava con tanta fiducia, ma anche noi stavamo bene. Abbiamo preparato quella settimana decisiva e quella partita con molta calma, con molta serenità - ha aggiunto -. Forse impotenza è la parola giusta, perché non siamo riusciti a fare e dimostrare in campo quello su cui avevamo lavorato. Quello che avevamo provato in allenamento non siamo riusciti a metterlo in campo, più di tutto questa è stata la cosa che ci ha fatto più rabbia. Loro hanno meritato il risultato, hanno meritato la finale, perché hanno fatto una grandissima partita".