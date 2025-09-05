La Pinetina chiuderà fino a martedì per effetto della decisione di Cristian Chivu di concedere tre giorni di riposo al gruppo di giocatori che non hanno dovuto rispondere alle chiamate delle rispettive Nazionale. La prossima settimana sarà quella in cui entrerà nel vivo la preparazione del derby d'Italia, con gli internazionali che torneranno alla spicciolata ad Appiano Gentile. Dove oggi, per la cronaca, i nerazzurri hanno battuto 3-1 il Padova nel test in famiglia grazie ai gol di Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto e Andyb Diouf. Lo riferisce Sky Sport.