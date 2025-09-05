Gennaro Gattuso ha sciolto le riserve e ufficializza le sue prime scelte da commissario tecnico dell'Italia per il match di questa sera a Bergamo contro l'Estonia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, gara assolutamente da vincere per rimanere agganciati al treno che porta in Nord America. Nell'undici di partenza sono presenti gli interisti Federico Dimarco, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, mentre Pio Esposito e Davide Frattesi partiranno dalla panchina.

Questa la formazione (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui.