I retroscena e i gol di Inter-Padova 3-1, amichevole disputata ad Appiano a porte chiuse. In gol Mkhitaryan, Carlos Augusto e Diouf. Viviamo insieme anche il pre partita di Italia-Estonia.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 05 settembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
