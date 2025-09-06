Buoni segnali, soprattutto da Andy Diouf, quelli arrivati ieri ad Appiano Gentile durante l'amichevole tra l'Inter (a ranghi ridotti per via dei tanti giocatori convocati in nazionale) e Padova, terminata 3-1 per i nerazzurri con le reti di Mkhitaryan, Carlos Augusto e del centrocampista francese che "è riuscito a dimostrare le sue qualità, approcciando in modo coretto quella che non è stata altro che una sgambata", sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

A fine allenamento è scattato il rompete le righe, con il tecnico Cristian Chivu che ha concesso alla sua squadra ben tre giorni di riposo per ricaricare le batterie. La ripresa, infatti, è fissata per martedì, giorno in cui i primi nazionali faranno ritorno a Milano.