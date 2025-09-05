Intervistato da Goal.com Italia, Dominik Livaković, portiere della Nazionale croata, ha speso parole al miele per il connazionale Petar Sucic, giocatore che i tifosi dell'Inter stanno cominciando a conoscere in questi mesi: "Sono davvero felice per Petar. È un ragazzo fantastico, umile, lucido e molto serio quando pensa alla sua carriera - le sue parole - In campo ha un potenziale enorme: se continua a lavorare così credo davvero che in futuro possa diventare un giocatore importante per l'Inter e per la Croazia".