Gennaro Gattuso, CT della nazionale azzurra, ha commentato a caldo il rotondo successo sull'Estonia ai microfoni della RAI: "Bisogna ringraziare i ragazzi per la prestazione, hanno fatto una buona partita. In questi giorni abbiamo lavorato bene. La prima è andata, pensiamo all'altra. Complimenti a tutta la squadra: abbiamo giocato con due attaccanti mettendo in preventivo qualche ripartenza. Devo ringraziare questo gruppo di lavoro: vogliamo far tornare l'entusiasmo agli italiani. A me piace una squadra che lotta e combatte su ogni pallone. Complimenti ai miei ragazzi.