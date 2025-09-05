"Carica ed energia ci saranno sempre. Credo che in questo tipo di torneo ci sarà sempre un po' di tensione. Noi ci prepariamo sempre con rispetto a tutte le avversarie. Credo che le giocatrici si stiano preparando molto bene in questo senso". Così Pablo Pinones Arce, tecnico della Fiorentina Women, alla vigilia della sfida contro l'Inter valida per la Women's Cup.

"Ci sono diverse fasi del gioco dove abbiamo visto dei miglioramento. Abbiamo lavorato molto sulla mentalità. Abbiamo cominciato a lavorare anche sull'organizzazione, sul sapere come si svolgono le partite e come chiuderle. Vogliamo creare più occasioni da gol", ha aggiunto Arce. Prima di focalizzarsi sulle avversarie: "Hanno giocato più partite di noi e saranno più preparate, ma dobbiamo pensare a noi. Hanno giocato più partite ma noi stiamo lavorando bene. C'è sempre da lavorare, non dobbiamo mai essere soddisfatte, la rosa è molto molto buona. Ho partecipato alle scelte di mercato su alcune giocatrici e ho un buonissimo rapporto col direttore. Sono molto soddisfatto della rosa che abbiamo".