Dopo la partita pareggiata contro la Polonia, Ryan Gravenberch, centrocampista del Liverpool e della Nazionale olandese, ha parlato del compagno di squadra Denzel Dumfries, autore del gol del momentaneo vantaggio Oranje e tra i candidati per la conquista del Pallone d'Oro 2025: "È una nostra qualità. Quando Cody Gakpo entra in area, sappiamo che Denzel è sempre sul secondo palo. Il Pallone d'Oro? Denzel ha ovviamente disputato una buona stagione, quindi per me ha buone possibilità. Certo, ci sono altri calciatori che possono vincere questo premio, ma io gli do buone chance".