Mentre il campionato è fermo per la sosta nazionali, l'Inter di Cristian Chivu continua a lavorare con i pochi giocatori rimasti ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi i nerazzurri sono scesi in campo al BPER Training Centre per il test amichevole contro il Padova, formazione che milita nel campionato di Serie B. L'Inter ha vinto la partita imponendosi con il risultato di 3-1: i gol portano la firma di Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto e Andy Diouf, uno dei volti nuovi arrivati durante la sessione di mercato estiva.
