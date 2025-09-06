Entra, segna dopo pochi minuti e manda un messaggio all'Inter e anche alla Juventus. Lautaro Martinez si prepara al Derby d'Italia entrando nella storia dell'Argentina con il gol-lampo siglato al Monumental contro il Venezuela: per il Toro si tratta della rete numero 33 con la Seleccion, cifra che gli ha permesso di superare una leggenda come Diego Armando Maradona al quinto posto nella classifica dei marcatori all time.

Nella notte tra mercoledì e giovedì l'argentino sarà impegnato a Guayaquil contro l'Ecuador, poi farà ritorno in Italia a poche ore dalla super sfida contro i bianconeri. Toccherà a Chivu decidere e valutare se il capitano potrà garantire un rendimento apprezzabile dopo la sola rifinitura del venerdì, prima della grande sfida. "E’ un handicap fisico da gestire, per non penalizzare la squadra e lo stesso Lautaro - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -. Ma la sensazione è che un colloquio tra allenatore e giocatore sarà sufficiente per prendere la decisione più logica: salvo inconvenienti, Martinez allo Stadium giocherà dal primo minuto in coppia con Thuram. Il piano è sostituirlo dopo un’ora, per averlo al top mercoledì nell’esordio in Champions League ad Amsterdam".