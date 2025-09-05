Ci ha pensato l'intramontabile Henrikh Mkhitaryan a sbloccare l'amichevole a porte chiuse ad Appiano tra Inter e Padova. Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 1-0, dopo la rete siglata dall'armeno. L'Inter ha diffuso un video sui social con il gol del centrocampista:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da Inter (@inter)

Data: Ven 05 settembre 2025 alle 17:20
Raffaele Caruso
