Serviva come il pane la vittoria alla nazionale italiana ed è arrivata in questa serata a Bergamo. 5-0 contro l'Estonia: ha aperto le marcature Kean al 58esimo, poi doppietta di Retegui inframezzata dalla rete di Raspadori. In vista della sfida di lunedì sera contro Israele, un acuto fondamentale per i ragazzi di Gattuso. In campo i nerazzurri Dimarco (67 minuti), Barella e Bastoni. Esordio per Francesco Pio Esposito con la maglia azzurra: il classe 2005 è entrato al posto di Kean all'84'. Al secondo minuto di recupero arriva anche il pokerissimo firmato da Bastoni: colpo di testa che trafigge Hein sul preciso cross di Raspadori.