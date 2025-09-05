Serata di impegni europei per altri tre giocatori dell'Inter impegnati nelle qualificazioni ai Campionati Mondiali del 2026. Due di loro partiranno dal primo minuto nei rispettivi match: si tratta di Petar Sucic, che con la Croazia sfiderà le Isole Far Oer a Torshavn, e l'ultimo arrivato Manuel Akanji schierato dall'inizio da Murat Yakin nell'impegno di Basilea contro il Kosovo.

Partirà dalla panchina invece Marcus Thuram in Ucraina-Francia a Breslavia, così come Benjamin Pavard, fresco ex interista, e il neomilanista Adrien Rabiot

Sezione: News / Data: Ven 05 settembre 2025 alle 19:43
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
